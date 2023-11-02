حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة المهن العلمية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من نقابة المهن العلمية، وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، الذي رحب بالوفد.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أولى اهتماما بالغا للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، حيث استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وفد النقابة يثمن دور القيادة السياسية في ملف البحث العلمي

ومن جانبه، ثمن وفد النقابة دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف البحث العلمي بعدة قرارات منها قرار إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدين بدور القيادة السياسية في الاهتمام بتطوير البنية التحتية التي تعد بذرة التنمية وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.

إنجازات الدولة المصرية

وأكد الوفد، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعم للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال السنوات التسع الماضية، بالإضافة إلى أنه لم يترك فئة إلا وأولى اهتماما ورعاية بها بشكل كبير، مشيرين إلى أن النقابة تحرص على تنظيم ندوات توعوية علمية لنشر الوعي لدى الطلاب بإنجازات الدولة المصرية، خلال التسع سنوات الماضية، وضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، التي بدأت به النقابة بالفعل من خلال تنظيم مؤتمر رؤية مصر 2030 للتوعية بإنجازات الدولة في كافة القطاعات.