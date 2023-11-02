رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية من تسكين المدينة الجامعية بالأزهر

أتيحت نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر المرحلة الثانية على رابط التقديم للالتحاق بالمدينة الجامعية عقب انتهاء التسجيل للتقديم، فقد أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، انتهاء التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر يوم 30 من أكتوبر 2023 حيث تختص المرحلة الثانية بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد2024/ 2023م بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم .

نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر المرحلة الثانية

حيث يمكن للطلاب والطالبات القدامى الذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى، من معرفة نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر المرحلة الثانية ليتمكن من الالتحاق بالمدينة الجامعية سواء كان بفرع القاهرة أو فروع الأقاليم بالوجه القبلي والوجه البحري.

رابط نتيجة المدن الجامعية بالأزهر

ويمكن للطلاب المتقدمين للمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بالأقاليم والقاهرة معرفة نتيجة المدينة الجامعية جامعة الأزهر المرحلة الثانية إلكترونيا من هنا عبر عدة خطوات، ليتمكن بعد القبول من تقديم أوراق الالتحاق والتسكين بالمدينة الجامعية التابع لها.

خطوات معرفة نتيجة المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وحددت جامعة الأزهر خطوات معرفة نتيجة المدن الجامعية كالتالي،

-الضغط على الموقع الإلكتروني لجامعة الأزهر.

-كتابة الرقم السرى للطالب

-كتابة الرقم القومى للطالب.

-لتظهر بيانات الطالب كاملة.

-اجتياز اختبار التحقق.

-الضغط على النتيجة.