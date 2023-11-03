وزير العمل: شراكات الحكومة مع القطاع الخاص تستهدف مواجهة البطالة

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب صِناعة جيل جديد من الخريجين، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادر على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل واحتياجاته في ظل «الجمهورية الجديدة»، كما أنه نموذج جاد لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل، على هامش توقيع بروتوكول شراكة بين الحكومة، وتمثلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة تأهيل وشركة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»، الذراع المتخصص في التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب 500 طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز.

تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المُشتركة

وأضاف شحاتة، أن توقيع بروتوكول تأهيل طلاب وخريجي المدارس الفنية والتكنولوجية بين وزارة التعليم و«تأهيل لتنمية مهارات التميز» يؤكد على التواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المُشتركة، والتي من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وتأكيدا على الشَراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل، فضلا عن كونه بمثابة تجربةِ جديدة، وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة، وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعاً مستمراً، وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري، ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل، خاصة في المهن المُستحدثة، والمُستقبلية، وفي المجالات المهنية والفنية، ودعم الطلاب، والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي سَتُمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة.

داليا إبراهيم: تعزيز فرص الشباب في سوق العمل

ومن جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»: «نستكمل تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا البروتوكول الجديد إذ يمثل خطوة هامة في تعزيز فرص الشباب في سوق العمل وسد الفجوة بين متطلبات القطاعات والصناعات المختلفة وكفاءات العمالة الحالية وخاصة في المهن الجديدة».

وأوضحت أن شركة تأهيل تعمل منذ إطلاقها في 2021 في قطاع خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الشباب ومساعدتهم على اكتساب أحدث المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.

وتقوم بذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور تتمثل في دعم الشباب استعدادًا للمهن الجديدة التي تتناسب مع اتجاهات الاسواق العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والتركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال توفير برامج تعليم وتدريب تساعد الشباب علي التعلم المستمر. كما تتخصص تأهيل في إدارة مدارس متخصصة وتطبق أحدث المعايير العالمية لتوفير رحلة تعليمية حديثة لطلاب التعليم الفني والمهني وضمان مسارًا وظيفيًا واعدا لهم.

داليا: بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية

وأكدت سعي شركة تأهيل نحو بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص في مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل توفير خدمات تلبي المعايير الدولية في تخريج قوى عاملة ذات مهارات حديثة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل العالمي.

وأضافت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير احدي أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد القومى ، فالتنمية الحقيقية لهذا القطاع تحتاج الي تضافر جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لإحداث فرق حقيقي فى مستقبل البلاد.

ومن جهته، استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص في إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنها بدات بعدد 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى عدد 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على إتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة وقد طبقت المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019 ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من اغجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة تصل حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى حوالى 90% من الطلاب، كنا تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.