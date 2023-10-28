وكيل تعليم قنا: تدريب مكثف لطالبات مدارس الزخرفة والتريكو لمواكبة سوق العمل

استكمل الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولاته المفاجئة بزيارة مدرسة قوص الصناعية بنات برفقة طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير العلاقات العامة والإعلام واستقبلهم أبوالحجاج خير مدير المدرسة.

فحص أذون التوريد

شدد وكيل تعليم قنا على الالتزام بعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية الطلابية المشكلة بالقرار الوزاري 302 لسنة 2007 وفحص أذون التوريد والميزانية الخاصة عن العامين السابق والحالي، وكلف عضو التوجيه المالي والإداري بإعداد تقرير مفصل وعرضه بمجرد الانتهاء منه.

كما تفقد الوكيل أقسام الملابس والزخرفة والتريكو، ونبه على تدريب الطالبات بشكل مكثف ومنحهن فرص الممارسة العملية لترسيخ المعلومة في أذهانهن والعمل على تخريج طالبات الصف الثالث وهن ماهرات في التعامل مع ماكينات الحياكة والتريكو والانخراط بسهولة في سوق العمل الحر.

وأكد مدير تعليم قنا: نتابع الزيارات المفاجئة لمدارس أخرى وتكرار زيارة بعض المدارس التي تم زيارتها لا لتصيد الأخطاء والمحاسبة عليها فقط بل كذلك سيتم إثابة المجتهد وتكريم المديرين والمعلمين المتميزين تقديراً لجهودهم وتحفيزًا لغيرهم.