تفاصيل إنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل.. 3 كليات تواكب سوق العمل

كشف وزير النقل عن تفاصيل إنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل، موضحا أنها ستعمل على تخريج جيل قادر على المنافسة في مختلف التخصصات بمجال النقل، مشيدا باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم خاصة التعليم الفني.

كلية لتصميم الأتوبيسات والباخرات

أضاف أن الجامعة ستشمل عددا من الكليات المتخصصة بالتعاون مع البنك الدولي والجامعات المصرية مثل كليات هندسة نقل، وكلية لتصميم الأتوبيسات والباخرات، فضلاً عن كلية تكنولوجية للفنيين وكلية أو معهد للمهنين، مؤكدا أن الوزارة نبذل جهودا حثيثة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.