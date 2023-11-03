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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 3-11- 2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:03 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

يمتاز مولود برج الحمل، بأنه شخص قيادي ناجح في عمله ورياضي ومحب لتربية الحيوانات الأليفة، ويمتاز بطيبة قلبه وسرعة التسامح ويمتلك قدر كبير من الحنان ومحب للسفر وقادر على تكوين العلاقات والصداقات.

ومن مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن، وتوضح «الوطن» من خلال التقرير حظك اليوم برج الحمل الجمعة 3-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الحمل بأن تخصص وقت لنفسك وتجاهل الدخول في أي نقاشات سلبية تتسبب لك في حدوث مشكلة في عملك وتجعلك تشعر بالتوتر مما يؤثر على مهامك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

اهتم بأفراد عائلتك وحاول أن تصلح بينك وبينهم ولا تسمح لأحد بالتدخل بينكما ولا تجعل حياتكم مشاع واختار الوقت المناسب للتحدث مع شريك حياتك.

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بقلم صفية النجار