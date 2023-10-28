حظك اليوم برج الحمل الأحد 29-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الثور بمساعدة الآخرين وتلبية طلباتهم بكل سهولة ودون شعور بالحرج، فهو يحب إسعاد الآخرين، ولديه ثقة كبيرة في نفسه ومهاراته وقدراته.

ومن مشاهير برج الثور الأديب طه حسين عميد الأدب العربي، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل الأحد 29-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

حياتك المهنية هادئة تخلو من المشاكل يا برج الثور، فكن مبتكرا ومبدعا أثناء المناقشة مع العملاء، حتى تنجح فى عملك الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تخبرك الأفلاك بأنه ربما لا تنجح بعض العلاقات اليوم، لذلك عليك تخطى الخلافات والتركيز على الجوانب الإيجابية التى يتميز بها الحبيب، وسترى المزيد من الفرص لتعزيز الترابط بينك وبينه.