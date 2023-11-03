أدعية صلاة الفجر المأثورة للشيخ الشعراوي.. اللّهمّ أنت القويّ فأعنّا

الأدعية المأثورة لصلاة الفجر، من الأعمال التي يحرص عليها المسلم في عبادته تقربا إلى الله بالتضرع والدعاء، خاصة في وقت الفجر لما له من فضل عند الله كما ورد عن العلماء.

وتستعرض بوابة «الوطن» أفضل الأدعية المأثورة عن الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال السطور التالية، كما وردت عنه كالتالي:

دعاء صلاة الفجر

ومن الأدعية الممأثورة لصلاة الفجر التي وردت عن الشيخ الشعراوي: "اللهم صلِ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم أنت الجامع المانع ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال وجمعت لكل خلقك كل خير ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فحصنا اللهم بجامعيتك وحصنا اللهم هم بمعيتك، اللّهمّ إنّا ندعوك ضراعة نداء، وذلّ احتماء، لأن لا نعلو بما تشاء على ما نشاء اللّهمّ إنّك شرّعت لسّؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل، وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل، اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك ويا أول لا قبل آخر ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذلك فقف أيها العقل عند منتهاك، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شي ولا تسألنا عن شيء، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أدعية مأثورة لصلاة الفجر

ومن بين الأدعية المأثورة لصلاة الفجر التي وردت عن الشيخ محمد متولي الشعراوي أيضا: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك وأصلي وأسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد، سبحانك تفضلت بالتكليف والمعونة فأنت المتفضل بالتكليف والمعونة، اللهم يا واجب الوجود.. وبك كل موجود، لا تدركه الأبصار لكمال ذاتك وتدرك أنت الأبصار لحظاتك بصفاتك فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس فكيف ندرك من خلق وقد عززنا عن أدرك ما خلق».

دعاء الفجر للشيخ الشعراوي

ومن بين أدعية الفجر أيضا التي وردت عن الشيخ الشعراوي: «اللّهمّ أنت القويّ فأعنّا بقوّتك لنأخذ ما آتيتنا بقوّة …بقوّة الإيجاب للطّاعة وقوّة السّلب عن المعصية …واجعل اللّهمّ كلّ ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لوضع حضارة، حتّى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجرائيم الفساد …وصلّ اللّهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين».