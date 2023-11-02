دعاء لأهل غزة للشيخ الشعراوي.. «اللهم انصر أخواننا في فلسطين»

دعاء لأهل غزة، من الأدعية التي يرددها المسلمون في شتى بقاع الأرض، بالتزامن مع استمرار جرائم حرب قوات الاحتلال الاسرائيلي في أخواننا بفلسطين، مما جعل الكثير يلجؤون إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء من أجل فلسطين.

دعاء لأهل غزة

واستكمالًا للحديث عن الدعاء لأهل غزة، يمكن للعبد أنّ يردد ما يشاء من الأذكار والأدعية الصالحة التي فيها خير الدنيا والآخرة التي يُسن أنّ تبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر، دعاء الشيخ الشعراوي لأهل فلسطين:

- «اللهم إني أسالك أنّ تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه، وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه، وتنصر أخواننا في فلسطين».

- «اللهم إني أسالك أنّ تؤدبهم بحق قولك (وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك)».

- «أسألك يا رب أنّ تؤدبهم بحق قولك (ولنذقينهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)».

أدعية دار الإفتاء المصرية أهل فلسطين

ونشرت دار الإفتاء المصرية، دعاءً لأهل غزة بصيغة: «يارب كن مع أهلنا في غزة، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين».

- «اللهم انصر إخواننا في فلسطين».

واستشهدت «الإفتاء» بآية قرآنية للدفاع عن القضية الفلسطينية: «وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْـمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإنْ عُدتُّمْ عُدْنَا» [الإسراء: ٤ - ٨].