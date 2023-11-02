مدير مستشفى الشفاء بغزة: غرف العمليات والعناية والطوارىء ممتلئة تماما

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن هناك قصف شديد على القطاع، وبالقرب من مجمع الشفاء الطبي، كما أننا نعمل حاليًا بالمولد الثانوي في المجمع، بسبب كمية الوقود القليلة الموجودة في المولدات، التي لا تكفي إلا لأيام قليلة، واختزلناها لأقسام العناية المركزة وأقسام الحضانة والعمليات والطوارىء وتوليد الأكسجين.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء في غزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»، أنه كانت لدينا 3 مولدات تعمل بطاقة كبيرة، والآن نعمل بمولد واحد بطاقة قليلة للغاية، ما يؤثر على أقسام كثيرة، كما أننا قمنا بإطفاء كل الأقسام الداخلية داخل المجمع الطبي، إلا بعض الأقسام القليلة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير جدًا من الجرحى، يأتون تباعًا إلى المستشفي بأعداد كبيرة جدًا.

وتابع: «غرف العمليات ممتلئة تمامًا، كما أن العناية المركزة ممتلئة تمامًا، كما أن أقسام الطوارىء ممتلئة، والجرحى على الأرض وفي الطرقات، كما أن قسم الطوارىء به 60 سريرًا وبه 140 جريحًا، ولا يوجد أي سرير لهم، كما أن الوضع صعب للغاية، المستلزمات الطبية نفدت، بالإضافة إلى النازحين داخل المستشفى بدون مقومات للحياة، لا ماء ولا كهرباء، أصابتهم بعض الأمراض الجلدية والتنفسية والقيىء والإسهال».