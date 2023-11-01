صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

شهدت الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم تراجعًا نوعًا ما، خلال الساعات القليلة الماضية، لينتقل على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، للاطمئنان على حالته الصحية.

صبري عبد المنعم يتحدث عن حالته الصحية

وقال الفنان صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه خضع لبعض الفحوصات والتحاليل اللازمة، للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية، فيما نصحه الفريق الطبي المعالج له بالراحة والهدوء، متابعًا «ذهبت إلى المستشفى للاطمئنان على حالتي الصحية، أحمد الله على كل حال».

جراحة صبري عبد المنعم في القلب

وكان الفنان صبري عبد المنعم قد خضع لجراحة دقيقة في القلب، في شهر فبراير الماضي، حيث قضى بالمستشفى عدة أيام، ليعود بعدها لاستئناف نشاطه الفني، فيما شارك في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسلين دفعة واحدة، وهما: «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، و«سره الباتع» لـ أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، وإخراج خالد يوسف، في أولى تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية.

مسلسل «سره الباتع» شارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا من مختلف الأجيال؛ أبرزهم ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض وخالد سرحان.