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باحثة في الشأن الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حربا انتقامية ضد أهالي غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:55 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت الدكتور سنية الحسيني، الباحثة في الشأن الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ حربا انتقامية ضد أهالي قطاع غزة، فهو ينتقم من الأطفال والمدنيين ويقصف المستشفيات.

وأضافت خلال مداخلة لها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أي هدف في قطاع غزة، بل هو ينتقم فقط من المدنيين الفلسطينيين، مؤكدةً أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولا تزال تدعم إسرائيل بشكل مطلق.

ونوّهت «الحسيني» إلى أن الولايات المتحدة هي مفتاح وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مُشددًة على ضرورة مواصلة الدول العربية جهودها للضغط على الإدارة الأمريكية ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

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