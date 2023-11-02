«الصحة العالمية»: سجلنا 200 استهداف للمنشآت الصحية في قطاع غزة

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع فى قطاع غزة كارثي، ومن أصل 35 مستشفى موجودة فى قطاع غزة، فهناك 15 مستشفى لا تعمل والبقية تعمل بطاقة جزئية، وعدد كبير منها تخطى الطاقة الاستيعابية، بما يصل 180% تقريبًا.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مداخلة عبر «زوم» ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أنه حتى الآن جرى تسجيل 200 استهداف للمؤسسات الصحية، أدت إلى قتل 490 شخصا تقريبًا، من ضمنهم 16 من الطواقم الطبية، وتدمير أكثر من 100 سيارة إسعاف.

ولفت إلى أن الأونروا سجلت قتل 70 فردًا من طواقمها العاملة فى الميدان، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقانون الدولي والقيم والمبادىء الدولية، التي أقرتها القوانين الدولية وأجمعت عليها الدول.

51 مركزا صحيا لا تعمل بسبب الاستهداف المباشر أو نقص الوقود

وأوضح أنه من أصل 71 مركزًا صحيًا فى قطاع غزة تابعًا للأونروا ووزارة الصحة، فإن هناك 51 مركزًا لا تعمل بسبب الاستهداف المباشر أو نقص الوقود، كما أن هناك نقص كبير جدا في الوقود والمواد الطبية سواء الأدوات الجراحية أو الأدوية المستخدمة في العمليات الجراحية.

130 طفل تحت أجهزة الحاضنات

وتابع أن «هناك نقص فى الوقود، وعدد من المستشفيات مهددة بالإغلاق، بما يهدد حياة الكثير من المرضى اللذين يقعون تحت أجهزة التنفس الصناعي، كما أن الأطفال يبلغ عددهم 130 طفلًا تحت أجهزة الحاضنات مهددون بالموت لقدر الله، وهناك ألف مريض تقريبًا يعانون من فشل كلوي ومهددون بوقف هذه الخدمة».

تهديدات بقصف عدد من المستشفيات

كما أن هناك عدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان والأمراض المعدية الأخرى، وهناك تهديدات بقصف عدد من المستشفيات، وهذه المستشفيات تأوي مئات المرضى ومئات العاملين الصحيين، وأقارب للمرضى ومئات الآلاف من اللاجئين.