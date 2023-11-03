ابنة إبراهيم الرفاعي لـ«الشاهد»: والدي شارك في 5 حروب

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إنها لا تزال على صلة بالمجموعة 39 قتال والتي كان يقودها والدها.

اتصال هاتفي من الرئيس السادات

وأضافت «الرفاعي» خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنها ظلت 30 عامًا تسأل شريف، ابنة خالة والدها كيف استشهد والدها لانه كان معه بنفس المجموعة، مشيرة إلى أنه أخبرها أنه يوم 19 أكتوبر صباحًا، جاء والدها للمنزل ليغير ملابسه، ووقتها تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السادات.

هجوم في الإسماعيلية

وتابعت، أن الرئيس السادات قال له إنه يوجد هجوم في الإسماعيلية ولابد أن يوقفه لأنه لم لم يتم إيقافهم يخرجون منها للقاهرة، مشيرة إلى أنه أبدل ملابسه وكان صائمًا رغم إصابته بقرحة في المعدة، وكان والدها ينزل السلم قفزًا ولا يحب ركوب الأسانسير.

وأشارت إلى أن والدها شارك في 92 عملية و 5 حروب، ولم يطلب يومًا من والدتها أن تاخذ بالها منهم إلا هذه المرة.