«الإصلاح والنهضة»: موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون مساعدة إسرائيل «وصمة عار»

انتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، موافقة الكونجرس الأمريكي، على قانون مساعدة إسرائيل، واصفا القرار بأنه «وصمة عار» في تاريخ الولايات المتحدة.

إنقاذ الإنسانية من ويلات اتساع الصراع في المنطقة

أضاف «عبد العزيز»، في بيان، أن القرار يصعب من أي محاولات مستقبلية لدور أمريكي كوسيط يمكن الاعتماد عليه في عملية السلام في المنطقة.

أشار إلى أن دوي «الحرب والدمار» بات أعلى من صوت «تراتيل السلام»، وأن الأصوات العاقلة في العالم عليها الآن وبشكل عاجل أن تجتمع سويا لإنقاذ الإنسانية من ويلات اتساع الصراع في المنطقة.

وقف إطلاق النار

وشدد رئيس حزب «الإصلاح والنهضة» على أنه لا تزال هناك فرصة لأحرار العالم أن يستمعوا لما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القاهرة للسلام، لوقف إطلاق النار حقنا للدماء ودفعا لمسيرة الإنسانية.