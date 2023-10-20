سوزان نجم الدين تدعم غزة من أمام الكونجرس الأمريكي: يجب أن يصل صوتنا

تصدرت سوزان نجم الدين مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام الكونجرس الأمريكي؛ من أجل وقف الحرب على غزة إذ شاركت في مظاهرة اعتصامية تضامنا مع فلسطين.

سوزان نجم الدين تدعم غزة من أمريكا

ومن الولايات المتحدة الأمريكية، نشرت النجمة سوزان نجم الدين مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الجميع دون استثناء باستخدام أصواتهم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية.

رفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ووجهت سوزان نجم الدين رسالة شديدة اللهجة إلى كل الجمهور والمتابعين ليسجلوا مواقفهم ويستخدموا أصواتهم من أي مكان من خلال كل الوسائل للتعبير عن آرائهم المؤيدة للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن العدو الغاشم ضد غزة لن يستطيع إخفاء جميع الأصوات معها كونها ستكون الأقوى، موضحة أن العرب رافضين للحرب في كل مكان بالعالم ويجب أن يصل صوتنا، مشددة على أننا تظاهرنا ورفعنا العلم وصرخنا بكلمة الحق.

تأثير نجوم الفن

وأكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أن الفنان يكون لها تأثير وأن يكون دائمًا صاحب كلمة وصوت في القضايا الإقليمية والعربية على وجه الخصوص، وخدمة القضايا الانسانية في كل بقاع الأرض لتكون الأكثر تأثيرًا.