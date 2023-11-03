«الإنتاج الحربي» تبحث إقامة مصنع لشحن طفايات الحريق بالتعاون مع إسبانيا

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة إسبانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصنع شحن طفايات الحريق

وقال وزير الإنتاج الحربي، في بيان، إن اللقاء تضمن إمكانية التعاون في إقامة مصنع لإنتاج مادة البودرة الجافة المستخدمة في شحن طفايات الحريق، معرباً عن اهتمام وزارة الإنتاج الحربي في إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية تعود بالنفع على الجانبين.

توجيهات رئاسية لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وذلك من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانات المحلية.

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك اهتمامت لدى الوزارة بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات تصنيع حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتسعى من خلال إسهاماتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالدولة للأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من إمكانات تصنيعية وخبرات بشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.