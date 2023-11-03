رحلة ترفيهية لطلائع سيوة لزيارة المعالم السياحية بمرسى مطروح (صور)

أعلن الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، عن تنظيم رحلة ترفيهية من مركز شباب سيوة للطلائع، للمناطق السياحية بالمحافظة، وزيارة المشروعات بالمدينة وذلك لتنمية النشء في ظل أجواء الترابط بين الهيئات الشبابية هناك.

التعريف بالمعالم السياحية

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، اليوم، إن رحلات الطلائع تستهدف تعريف الأطفال بأهم المعالم السياحية في المحافظة والتي تجذب الأجانب والمصريين للاستمتاع بها، والتعريف بها ونبذة حول كل الأماكن السياحية، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، والتعريف ببلادهم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أهمية الأنشطة الثقافية والترفيهية

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح لـ«الوطن»، أهمية البرامج الثقافية والترفيهية للأجيال الجديدة، وزيارتهم المدن السياحية مثل مرسى مطروح والعلمين وسيوة، والوقوف على جميع المزارات السياحية بها.

زيارة الشواطئ وركوب اليخوت

وأوضح أن رحلة طلائع سيوة بدأت بزيارة الشواطئ ونزهة بحرية وركوب اليخوت لتتجول في عدة مناطق على سواحل مرسى مطروح وزيارة مكتبة مصر العامة ومتحف آثار مرسى مطروح ومتحف التراث ومركز شباب مطروح، والإقامة في فندق نادي مطروح، تحت إشراف خليل خليفة مدير إدارة الشباب بسيوة.