تفاصيل رحلات مبادرة «اعرف بلدك» في سبتمبر.. مدعمة من وزارة الشباب

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في إطلاق رحلات ضمن مبادرة «اعرف بلدك» إلى بعض المدن والمحافظات بأسعار مخفضة، وذلك بتنظيم من الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن انطلاق رحلات اعرف بلدك، إلى بعض المدن خلال شهر سبتمبر، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

رحلات اعرف بلدك في سبتمبر

أعلنت وزارة الشباب عن إطلاق فوج «اعرف بلدك» إلى الإسكندرية، ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، على أن يبدأ الفوج يوم 1 سبتمبر المقبل وحتى 5 من نفس الشهر، ومدة الرحلة 5 أيام و4 ليال.

وتصل قيمة الاشتراك بالرحلة في الخمسة أيام إلى 600 جنيه من كل مشارك، تشمل الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، والتسكين يكون بغرف رباعية.

رحلات إلى رأس البر

كما كشفت الوزارة، عن رحلات جديدة إلى رأس البر، خلال الفترة من 6 سبتمبر المقبل حتى 10 من نفس الشهر، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيس بوك».

وسيتم فتح باب الحجز لسكان محافظة أسوان بإجمالي 46 شابا وفتاة، وتصل مدة الفوج إلى خمسة أيام بأربع ليال، وقيمة الاشتراك 600 جنيه لكل مشارك، والإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر.

رحلات إلى الغردقة

كما تم إطلاق الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك للغردقة، اليوم 31 أغسطس، ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، ومدة الرحلة 5 أيام و4 ليالي، وتصل قيمة الاشتراك في الرحلة 900 جنيه من كل مشارك.