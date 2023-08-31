مصايف «اعرف بلدك».. رحلات مدعمة من وزارة «الشباب» «إقامة وإعاشة وانتقالات»

تحت شعار «اعرف بلدك»، تنظم وزارة الشباب والرياضة رحلات مصايف مُدعمة إلى عدد من المدن والمحافظات التى يفضل الشباب ارتيادها فى شهور الصيف، كالإسكندرية، ورأس البر، ومرسى مطروح، وبورسعيد، فضلاً عن تنظيم رحلات إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، وتشمل هذه الرحلات توفير الإقامة لمدة 5 أيام - أربع ليالٍ شاملة الانتقالات ووجبات الطعام، وفقاً لما أوضحه عطية سعد، المشرف العام على رحلات وزارة الشباب والرياضة، فى حديثه مع «الوطن»، مبيناً أن هذه الرحلات تختص بفئة الشباب فى المرحلة العمرية من (18-40) سنة.

وأضاف «عطية» أن الوزارة أعلنت عن رحلات المصايف فى بداية موسم الصيف بأسعار مُدعمة، إذ تبلغ تكلفة رحلة الإسكندرية للفرد الواحد 600 جنيه، ورأس البر 600 جنيه أيضاً، بينما تبلغ رحلة شرم الشيخ 1000 جنيه، ورحلة الغردقة 900 جنيه، وقد لاقت هذه الرحلات إقبالاً كبيراً من الشباب، نظراً للدعم الذى تقدمه الوزارة، بالإضافة إلى توفير عنصر الأمان، فيشعرون كأنهم فى رحلة مع عائلتهم: «المدينة الشبابية التابعة لكل مدينة فيها شاطئ ومطعم داخلى وغرف مجهزة»، وفيما يخص برنامج الرحلة فيترك لهم مطلق الحرية فى تحديد الأماكن التى يحبون زيارتها والتجول بها، ويتم توفير الأوتوبيس التابع للوزارة لاصطحابهم.

«باسافر أحلى مصايف ورحلات مع وزارة الشباب والرياضة»، حسب ما رواه الشاب العشرينى محمد نصر، إذ بمجرد إعلان الوزارة عن رحلة لأبوقير بالإسكندرية، اتفق هو وأصدقاؤه على السفر لكسر روتين العمل والضغوط اليومية، وتم تسكينه مع رفقائه فى غرفة رباعية مرفقة بحمام: «الغرف نضيفة جداً والمطعم بيقدم لنا 3 وجبات فى اليوم وفيه تنوع فى الأكل».

وبمشاعر من السعادة الغامرة عبرت العشرينية إسراء خالد عن رضاها بتجربة سفرها لمدينة شرم الشيخ، إذ وفرت الوزارة إقامة الشباب فى أحد الفنادق ذات الخدمة الممتازة، حسب وصفها، شاملة الإقامة والإعاشة: «سعر الرحلة يعتبر رمزياً بالنسبة للشركات الخاصة»، معتبرة توافر عنصرَى الأمان والثقة من أهم المزايا التى تقدمها الوزارة خلال رحلاتها، فضلاً عن مساعدة الشباب على بناء علاقات جديدة وتنمية العلاقات الاجتماعية.

وعبرت نيرمين محمد، صاحبة الـ32 عاماً، عن استمتاعها برحلة وزارة الشباب التى نُظمت لمدينة رأس البر: «مشرفو الوزارة بيوفروا لنا كل حاجة نحتاجها وبيعملوا كل ما فى وسعهم علشان نقضى مصيف حلو ونرجع مبسوطين».