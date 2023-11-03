«زراعة الشيوخ» تناقش سياسة الحكومة لترشيد مياه الري الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، طلبات مناقشة واقتراح برغبة مقدمة من النواب، تتعلق بقطاع مياه الري.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور المسؤولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وذلك بحضور المسؤولين عن وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والمالية.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل.