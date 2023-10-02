إنجازات 10 سنوات من «حكاية وطن».. خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية حتى 2050

استطاعت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، وحرصت على وضع سياسة مائية تستند إلى أسس علمية وموضوعية.

تحقيق الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة أنّ الدولة وضعت «استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050»، والتي جرى إعدادها في ديسمبر 2016 وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل كهدف استراتيجي، وذلك من خلال إدارة مستدامة للموارد المائية.

تعزيز الروابط مع دول حوض النيل

وفي إطار التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز الروابط مع دول حوض النيل؛ تساهم مصر بما تمتلكه من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يحقق العائد السريع والمباشر لمواطني دول حوض النيل، فيما يخص الارتقاء بمستوى المعيشة.

وتسعى الدولة إلى تنويع مصادر إمدادات المياه، وبذلت في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها.