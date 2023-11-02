رئيس «زراعة الشيوخ»: زيادة سعر توريد القمح يشجع على التوسع في زراعته

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يشجع على التوسع في زراعة القمح وتوريده.

وأوضح الجبلي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادي للمحاصيل قبل زراعتها، خطوة جيدة من الحكومة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالبات البرلمانية، مضيفا، ذلك يساعد المزارعين علي اتخاذ قرار زراعة ذلك المحصول من عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادي.

السعر الاسترشادي هو سعر ضمان

وأوضح الجبلي، أن ذلك السعر الاسترشادي هو سعر ضمان، بمعنى أنه يضمن عدم نزول السعر عن تلك القيمة حال انخفاض الأسعار العالمية وقت التوريد، بينما يمكن أن يرتفع السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية وقت التوريد، وهو الأمر الذى يصب في مصلحة المزارعين.

وتابع الجبلي، بأن إقرار زيادة في الموسم الجديد للقمح، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصري، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطني في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسي.

وأضاف الجبلي، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

التوسع في زراعة القمح

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.