سر صورة الدبابة المنتشرة على السوشيال ميديا.. «عبوة ناسفة وقذائف الياسمين»

«ياراجل ده كان ناقص يغير زيت للدبابة».. مقولة تداولها راود مواقع التواصل الاجتماعي على صورة لعبوة ناسفة وضعها مقاتل فلسطيني فوق دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط غزة، الأمر الذي أثار تساؤلات عن قصة الصورة المتداولة.

سر كلمات الصورة

تعود هذه الصورة إلى مقاتل من كتائب عز الدين القسام التابعة لـ«حماس»، وهو يضع عبوة ناسفة من المسافة صفر، إذ ظهر يقترب من دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» ويلصق بها عبوة ناسفة وبعد انفجار العبوة، يمسك المقاتل قذيفة «الياسين 105» ويطلقها نحو الدبابة ليدمرها تماما.

نشر الإعلام الحربي لكتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يوثق لحظة التحام أحد مقاتليه مع آلية اسرائيلية شرق حي الزيتون في قطاع غزة، وتدميرها من المسافة صفر باستخدام عبوة وقذيفة «الياسين105» دون خوف أو تردد.

إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

نالت صورة المقاتل الفلسطيني وهو يضع العبوة الناسفة على دبابة الاحتلال الإسرئيلي دون أن يرتجف وكأنه يضع شيئا بسيطا إعجاب الكثير من راود مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهم يرددون مقولة: «ياراجل ده كان ناقص يغير زيت للدبابة»، أيضا «خدمة التوصيل لمنازل الأخرة».

عملية طوفان الأقصى

منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» من يوم 27 أكتوبر الماضي، وظل الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف قواته على أطراف القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى أكثر من 9 آلاف شهيدا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى قرابة 21 ألف مصاب.