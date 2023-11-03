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استشهاد القيادي بحركة حماس مصطفى دلول في غارة جوية على قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
10:12 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية لجنازة لشهيد فلسطيني

صورة أرشيفية لجنازة لشهيد فلسطيني

استشهد القيادي في حركة حماس مصطفى دلول، في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بـ30 آلية عسكرية، واستشهد شاب وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن وزارة الصحة، استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي «31 عاما»، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

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بقلم شريف سليمان