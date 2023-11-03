3 أدعية مستحبة في يوم الجمعة.. ما الوقت المناسب لترديدها؟

كشف دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أفضل أدعية مستحبة في يوم الجمعة، وأوصت بترديدها في أوقات محددة خلال ذلك اليوم المبارك، لافتة إلى أنها من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، مستعينة بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم.

أدعية مستحبة في يوم الجمعة

وفقا لدار الإفتاء، فإن هناك عدة صيغ من الأدعية المستحبة في يوم الجمعة، بحسب ما ورد في السنة النبوية، تهدف إلى الطب من الله بأن يستجيب الدعاء ويحقيق الأماني، منها:

- ربي إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بيدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي.

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.

- اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعًا طيبًا من رزقك.

أفضل وقت لترديد الدعاء

عن أفضل الأوقات التي يستحب ترديد الدعاء فيها، أوضحت الإفتاء أنه آخر ساعة من يوم الجمعة، وفقا لما رواها الترمذي من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاه قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا».