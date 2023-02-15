تفاصيل زلزال رومانيا.. خسائر طفيفة وليس له علاقة بزلزال سوريا وتركيا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مناطق في رومانيا، أمس، بحسب المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا، حيث يعتبر الزلزال الثاني الذي يضرب رومانيا خلال 24 ساعة، بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد يوم الإثنين الماضي ولم ينتج عنها أي خسائر بشرية أو مادية، بحسب تقارير للإذاعة الرومانية التي تبث من بوخارست.

أضرار طفيفة لحقت بمبان وسيارات بسبب زلزال رومانيا

وتحدثت تقارير من صحف ومواقع إخبارية رومانية وأنباء نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتويتر، عن أضرار طفيفة للزلزال لحقت بمبان وسيارات في رومانيا، وأظهرت أهالي يسارعون للخروج من الأبنية، ولم تسجل إصابات أو خسائر كبيرة.

وفي التفاصيل وقع الزلزال الساعة 3:16 بعد الظهر بتوقيت بوخارست على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة غورج جنوب شرق رومانيا، وفقا لما أورده المركز الأمريكي على موقعه الإلكتروني، وتعرضت هذه المنطقة في رومانيا، الاثنين الماضي، لزلزال أقل قوة لم يتسبب بأضرار أو إصابات.

رومانيا تقع على فوالق زلزالية عدة

وأفادت شبكة «سكاي نيوز»، البريطانية إن هذين الزلزالين لا علاقة لهما بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي، بحسب المعهد الوطني الروماني لفيزياء الأرض، مشيرا إلى أن الهزات المتكررة أثارت قلق بعض الأهالي.

يُذكر أن رومانيا تقع على فوالق زلزالية عدة، ويشير الخبراء إلى احتمالات كبيرة لوقوع زلزال، ففي 4 مارس من العام 1977 تسبب زلزال في مقتل 1570 شخصا وجرح أكثر من 11 ألفا غالبيتهم في بوخارست الواقعة على فالق فرنجيا.