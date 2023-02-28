هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر تضرب رومانيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، رومانيا جنوب شرق أوروبا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 15 كيلو متر.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، عبره موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت رومانيا وقعت على مسافة 74 كم بين الشمال والشمال الشرقي من «دروبيتا تورنو سيفيرين» و14 كيلو متر شمال غرب «ترجو جيو» جنوب غربي رومانيا.

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تضرب رومانيا

وفي 14 فبراير الجاري، ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر رومانيا، بعمق 40 كيلو متر تحت سطح الأرض، وقال مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على بعد 56 كيلو متر شمال شرق مدينة «دروبيتا تورنو سيفيرين» في جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.