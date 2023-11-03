فرنسا تدين قصف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة

أدانت فرنسا قصف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

«أونروا»: تضرر 50 من مباني وأصول الوكالة منذ بدء العدوان على غزة

أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن 50 من مباني وأصول الوكالة في قطاع غزة تأثرت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وبعضها أصيب بشكل مباشر، وفق ما نقلت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكامل

وجاء في البيان الصادر عن المنظمة، اليوم: «لحقت أضرار بمدرسة حولت إلى ملجأ في مخيم جباليا للاجئين، وهو أكبر مخيم في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 5 آخرين».

أضاف «لازاريني» أنّ مدرستين أصيبتا بعد أن تحولتا إلى ملاجئ في مخيم البريج للاجئين، وأفادت التقارير بمقتل شخصين وإصابة 31 آخرين، ووفقًا لأحدث تقديرات الأونروا، استضافت هذه الملاجئ مجتمعة ما يقرب من 20 ألف شخص.

وتابع: «ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، تضرر ما يقرب من 50 مبنى من مباني الأونروا وأصولها، حيث أصيب بعضها بشكل مباشر، وعلى غرار ما حدث اليوم، فإن ذلك يشمل مباني الأونروا المستخدمة كملاجئ حيث تستضيف الأونروا حاليًا نحو 700 ألف شخص، ويقع 25 من هذه الملاجئ في شمال غزة، وهي تستضيف 112,000 شخص».

وصرح: «في كل أرجاء قطاع غزة، ينبغي أن تكون هذه الملاجئ ملاذًا آمنًا، تحت علم الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي لا يدع مجالًا للشك في وجوب حماية المدنيين والمرافق المدنية».