«التجمع»: زيارة ماكرون إلى القاهرة تؤكد تقدير العالم لدور مصر

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في هذا التوقيت، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي للعدوان الهمجي على غزة، تؤكد تقدير العالم، وفي القلب منه الأطراف الدولية الفاعلة، بمحورية الدور المصري في القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

القمة المصرية الفرنسية

وأضاف فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين السيسي وماكرون، وضعت العالم أمام مسؤولياته لوقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة، والتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أنّ الموقف المصري الواضح والحاسم في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، أدى لما لمسه المراقبون خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين، من تطابق وجهتي النظر فيما بينهما بشأن الوضع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاتفاق على إنهاء الصراع جذريًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لوقف وقوع مزيد من الشهداء والمصابين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال.

ولفت إلى أنّ الطريق الصحيح والوحيد لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي استمر لعقود طويلة، الاتجاه نحو حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت «فؤاد» إلى ضرورة الوقوف باهتمام أمام ما تبين لنا من قناعة الرئيس الفرنسي بإيجابية التعاون الدبلوماسي مع مصر في التعامل مع القضايا الملحة، مثلما حدث بالتعاون مع مصر في الملف الليبي، ما يؤكد تقدير القوى الدولية لدور مصر وكفاءة مؤسساتها المعنية.