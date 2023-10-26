ماكرون وقادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات إنسانية وهدنة في غزة

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الدعوة إلى إقامة ممرات إنسانية وهدنة، لإيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى غزة، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

ماكرون وزعماء الاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم تجاه الوضع الإنساني

وجاء في إعلان تبناه زعماء أوروبا، بحضور ماكرون، «المجلس الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة ويدعو إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية».

حماية المدنيين وتقديم المساعدة

وأضاف الإعلان الذي صدر في قمة بروكسل أن «الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وضمان عدم إساءة المنظمات الإرهابية استخدام هذه المساعدات».