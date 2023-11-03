3 تحركات للحكومة عند معبر رفح.. منها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مصر تعمل على جميع الأصعدة لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومنع سيناريو التهجير من أراضيهم.

وأضاف المحافظ أن الرئيس السيسي، رفض المحاولات الإسرائيلية بنزوح سكان القطاع باتجاه سيناء، محذرا أن هذا يعرض الشعب الفلسطيني إلى نكبة جديدة، موجه رسالة إلى المجتمع الدُّوَليّ من تبعات ما تقوم به الاعتداءات الإسرائيلية.

مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

وتابع المحافظ أن الحكومة تعمل على 3 مشاهد في معبر رفح، المشهد الأول، هو إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والتي تأتي من دول شقيقة وصديقة، وأحزاب ومنظمات المجتمع الدولي والمدني، والمشهد الثاني، هو العمل على دخول 400 شخص من أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين كانوا عالقين في القطاع، وتم بالفعل وصولهم إلى الجانب المصري، بعد نجاح الحكومة المصرية بترتيب وتنسيق الأوضاع لسلامة وصولهم

دخول المصابين الفلسطينيين

أما المشهد الثالث، كما يقول محافظ شمال سيناء، هو إدخال المصابين الفلسطينيين من أهالي القطاع، في المستشفيات المصرية، سواء في شمال سيناء، أو في المحافظات الأخرى.

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء، أكدت وصول ما يقرب من 45 مصابا على دفعات، وجاري وصول آخرين، وتم دخول المصابين والمرافقين إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وتحويل بعض الحالات إلى بورسعيد والقاهرة.

وأضاف بيان مديرية الصحة أن المصابين الفلسطينيين يٌلقون رعاية فائقة، والمرافقين يلقون اهتماماً بالغاً على جميع المستويات الإنسانية.