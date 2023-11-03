القناة الأولى تبرز ترحيب القوى الحزبية بفتح معبر رفح لخروج المصابين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ترحيب القوى الحزبية بفتح معبر رفح لخروج مزدوجي الجنسية والجرحى الفلسطينيين».

وتخوض الدولة المصرية معركة الإنسانية والشرف في ظل حالة اللاضمير التي تجتاح المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن مجرمي الحرب والمجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وثمن سياسيون موقف الدولة المصرية وجهودها لإعادة فتح معبر رفح مؤكدين أن الوقت الحالي يتطلب وقوف الجميع صفا واحدا خلف القيادة السياسية المصرية لمواصلة الدعم في القضية الفلسطينية.

وأكد حزب العربي الناصري الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا إدانته بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني البطل المرابض على أرضه.

بدوره، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن عبور مزدوجي الجنسية من معبر رفح جاء تنفيذا لما أملته مصر سابقا على جميع الأطراف بأنه لا خروج للرعايا الأجانب إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.