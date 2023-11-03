رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وصول 9 جرحى فلسطينيين إلى معبر رفح البري لعلاجهم في مصر

كتب:

شريف سليمان
01:05 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

وصل 9 من الجرحى الفلسطينيين، إلى معبر رفح البري، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، وذلك تمهديا لعلاجهم في المستشفيات المصرية. 

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الصداقة التركي

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

القناة الأولى تبرز ترحيب القوى الحزبية بفتح معبر رفح لخروج المصابين

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر فتحت معبر رفح واستقبلت الجرحى.. وأحبطت مخطط التهجير

أحد حاملي الجنسيات المزدوجة من معبر رفح: «بيتنا هدم.. ونشكر مصر على وقفتها معنا»

إحدى حاملات الجنسيات المزدوجة من معبر رفح: «أنا محظوظة لأني هنا»

لافروف وشكري يبحثان ترتيبات خروج الرعايا الروس من غزة عبر معبر رفح

عضو بـ«الشيوخ»: مصر نجحت بامتياز في إعادة فتح معبر رفح وإدخال مصابي غزة

تجهيز 70 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

«القاهرة الإخبارية»: 400 من مزدوجي الجنسية يصلون إلى معبر رفح
بقلم شريف سليمان