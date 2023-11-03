«حماة الوطن»: الرئيس السيسي رفض زيادة سعر السولار حرصا على محدودي الدخل

قال الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض رفضًا تاما زيادة أسعار السولار أمس، حتى لا يؤثر ذلك على محدودي الدخل من خلال زيادة أسعار أي منتجات.

سليمان: الرئيس حرص على محدودي الدخل

وأضاف «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي، وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%، وهو ما يدل على حرص الرئيس على محدودي الدخل، وأنه لا يتأثر بشكل دائم بأي زيادة تحدث لأسعار الوقود.

وتابع بأن الرئيس حرص على أن كل ما يمثل حجر الزاوية في زيادة الأسعار، ومن بينهم سعر السولار والمستخدم في نقل البضائع، لا يُمكن المساس به في هذه الفترة الحرجة، وهو الأمر الذي يحتاج الثناء على جهود القيادة السياسية، وتفكيرها في محدودي الدخل في الظروف الحالية للدولة.

ترشيد إنفاق الوقود بنسبة 50%

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، كما رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، والاكتفاء بزيادة سعر البنزين؛ حرصا على محدودي الدخل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، كما رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، والاكتفاء بزيادة سعر البنزين؛ حرصا على محدودي الدخل.