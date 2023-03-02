رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين وتثبيت السولار

كتب:

مارينا رؤوف
12:18 ص | الخميس 02 مارس 2023
البنزين

البنزين

في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتي:

8.75 جنيه للتر البنزين 80  10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

كما تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .

اقرأ المزيد:

اتحاد عمال مصر يشكر السيسي على قرار تثبيت سعر البنزين: «استمرار لتخفيف العبء عن المواطن»

مواطنو الغربية خلال مشاهدة المؤتمر الاقتصادي: نشكر الرئيس السيسي لتثبيت سعر البنزين

حزب «الإصلاح والنهضة» عن تثبيت سعر البنزين: القيادة السياسية تقدر ظروف المواطن

جابر القرموطي يستعرض مانشيت «الوطن»: مصر ضمن أقل 7 دول في أسعار البنزين

أسعار البنزين العالمية تودع 2022 بارتفاع 6%.. وتوقعات باستمرار الزيادة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.