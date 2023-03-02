لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين وتثبيت السولار

في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلي.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتي:

8.75 جنيه للتر البنزين 80 10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

كما تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .