القبض على 5 متهمين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة، واستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية.

وتبين وجود خلافات بين كلِ من عائلة السيدة المذكورة، وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة واضطلاع الطرفين بتحرير محاضر متبادلة بينهما، وفي وقتِ لاحق حدثت مشاجرة بين طرف أول مالك محل أدوات منزلية، له معلومات جنائية، وشقيقته، وطرف ثانٍ (مدرس، وربة منزل) مقيمين بدائرة المركز من العائلتين المُشار إليهما تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب وضبطا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.