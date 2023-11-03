القبض على 3 أشخاص في مشاجرة بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانِ أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين في دائرة القسم.

بالانتقال، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: «3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم»، وطرف ثانِ «عاطلَين لهما معلومات جنائية»، بسبب خلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول، وتطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول، أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم «فرد محلي - عددا من الطلقات»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.