هيئة سعودية عن «اكتشاف الرصاص في مستحضرات التجميل»: لا يستند لأسس علمية

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن تفاصيل ما تم تداوله من إمكانية اكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل باستخدام الذهب.

وفي وقت سابق تداولت أنباء عن إمكانية اكتشاف الرصاص في مستحضرات التجميل باستخدام الذهب، الأمر نفته هيئة «الغذاء والدواء» العامة السعودية في بيان للرد على الشائعات.

و‏قالت هيئة «الغذاء والدواء» السعودية، ردا على هذا إنه لا صحة للادعاءات، مشيرة إلى أن ما تم تداوله لا يستند على أسس علمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الصحة السعودية: بعض المستحضرات تسبب مشكلات صحية لدى البعض

وتشمل مستحضرات التجميل مجموعة واسعة من المنتجات، وقالت وزارة الصحة العسودية عبر موقعها الإلكتروني، إن بعض المستحضرات تسبب مشكلات صحية لدى البعض مثل تهيج الجلد، وتهيج العين، أو الحساسية.

وأضافت هيئة «الغذاء والدواء» السعودية، أن التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل.

معظم المشكلات الناجمة عن بعض مستحضرات التجميل قصيرة الأمد

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى أن معظم المشكلات الناجمة عن بعض مستحضرات التجميل قصيرة الأمد، وتختفي عند التوقف عن الاستخدام، مضيفة أن على المدى البعيد، فلا توجد دراسات للآثار الصحية لمعظم مستحضرات التجميل.

وفي وقت سابق، حذرت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، من أن التعرض المطول للمواد الكيمائية، المستخدَمة في مستحضرات التجميل قد يؤدي للإصابة بـ«سرطان الكبد»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.