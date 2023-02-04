6 شروط لترخيص محل خردة.. تحاليل «رصاص» دورية للعاملين

أقر قانون المحال العامة، مجموعة من الاشتراطات الخاصة بتشغيل وترخيص الأنشطة التجارية بشكل عام، وتضمنت ضوابط عمل محلات بيع الخردة ومحلات بيع وصيانة أجهزة التبريد والتكييف وفلاتر المياه وورش بيع الإطارات والبطاريات، وغيرها من الأنشطة، واشتراطات الترخيص.

اشتراطات تراخيص محلات بيع الخردة

وضع قانون المحال العامة، محموعة من الاشتراطات بشأن محلات بيع الخردة، أبرزها:

- وضع الخردة بعيدا عن كابينة الكهرباء.

- تزويد العمل بخوذة مضادة للصدمات، فضلا عن ارتداء قفازات متينة ومخصصة لذلك.

- اقتصار النشاط على عمليات تجميع البطارات المستهلكة الخردة الخالية من أي سوائل ومخلفات.

- الالتزام بالحفاظ على صحة العاملين، وتوفير عوامل أمان من مهمات وقاية شخصية، وعدم ملامسة البطاريات لسطح الجلد مباشرة.

- الالتزام بإجراء الكشف الطبى الدوري، على القائمين بعمليات النقل والتجميع والتداول، وإجراء تحاليل دورية نصف سنوية لنسبة الرصاص في الدم والشعر والأظافر.

- الالتزام بإجراء تحاليل دورية لتركيزات الرصاص بالتربة داخل نطاق المحل.

محلات بيع وصيانة أجهزة التبريد والتكييف

- تزويد مقابض لجميع الأدوات المستعملة في مزاولة النشاط الخاص بالمحل، مثل: المفكات والبنسات عازلة للكهرباء.

- إيجاد دواسات من مادة عازلة للكهرباء، من أجل وقوف العمال عليها، أثناء مزاولة أعمالهم.

محل بيع إطارات وبطاريات

- لا يزيد ارتفاع الأرفف فى منطقة التخزين عن 2 متر.

- لا يقل عرض الممرات عن 125 سم.

- لا يسمح بتخزين المخلفات التى تمثل خطورة متوسطة، مثل الإطارات المستخدمة والبطاريات الصلبة القديمة بشكل دائم، بالموقع ويتم التخلص منها دوريا.

- عدم تخزين أحماض بالمحل تزيد عن 10 كيلو جرام من الحمض داخل دجانة من الزجاج، توضع فى حوض من البناء أوالخرسانة، ويفرش قاعه بالرمل الناعم، ومراعاة تغيير الرمل كلما اقتضى الحال.

محل بيع الآلات والماكينات الزراعية

- لا يقل عرض الطريق الذي يفتح عليه المحل عن 6 أمتار.

- لا يقل عرض الممرات عن 125 سم.

- لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض، عن 2 متر، وفق اشتراطات قانون المحال.