حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل اتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة الدكتور مهندس محرم هلال، وعدد من ممثلي الاتحاد.

يضم الاتحاد 50 جمعية و40 ألف مؤسسة صناعية وما يقرب من 6 ملايين عضو، ويقوم الاتحاد بتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتمويلية والتسويقية، فضلاً عن إعداد البيانات والإحصائيات.

واستقبل وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، وأعرب عن سعادته بوفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين، مشيراً إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية في أي دولة.

أشاد وفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين بإنجازات الدولة المصرية، وما حققه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وجهوده الحثيثة تجاه الصناعة والاستثمار، ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي أسهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطية تشجيعاً للاستثمار، فضلاً عن مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيضاً تفعيل الرخصة الذهبية، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية وغيرها التي أسهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار في مصر.

أكد وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين قيامه بدوره في توعية المواطنين وخاصة فئة العمال والمصنعين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل.