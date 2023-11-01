بالأرقام.. تفاصيل الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجيتها، وفقا لما أعلنه وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالقناة.

استثمار الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن استثمار الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأمثل لخلق تجمعات صناعية تنافسية تحقق الاكتفاء المحلي من عدد من الصناعات وتكون بوابة للصناعات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ما يلي:

- 3.57 مليار دولار لـ60 مشروعا تعاقدات في المناطق الصناعية والمواني.

- 2.23 مليار دولار قيمة 53 مشروعا بالمناطق الصناعية.

- 1.7 مليار دولار تكلفة استثمار 55 مشروعا صناعيا حصل على الموافقة المبدئية.

- 68 شركة تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء.

- 11 اتفاقية اطارية تم توقيعها تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويا.