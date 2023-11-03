محافظة الإسكندرية تخصص أرقاما للإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة المواصلات
كتب:
خالد غنيم
05:30 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
لواء محمد الشريف
أكدت محافظة الإسكندرية عدم رفع أسعار تعريفة المواصلات سواء داخل المحافظة أو خارجها نتيجة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث إن أي زيادة في التعريفة يعتبر مخالفة واستغلالاً للمواطنين.
أرقام الإبلاغ
وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ فوراً على أرقام غرفة العمليات034234131، 034234132، 4234133،4234134، 4234135، 03424136، أو الخط الساخن 114عن أي محاولة لاستغلالهم أو التلاعب بأسعار تعريفة الركوب.