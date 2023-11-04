محافظة سوهاج تخصص أرقاما للإبلاغ عن مخالفات البناء.. بينها «واتساب»

خصصت محافظة سوهاج، عدة أرقام للإبلاغ عن مخالفات البناء بينها رقم أرضي، وآخر خط ساخن، وثالث هاتف محمول، ورقم واتساب، وذلك لتلقي بلاغات المواطنين حول مخالفات البناء، والتعدي على الرقعة الزراعية، ضمن خطة المحافظة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم وحزم للتعدي على الأراضي الزراعية.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء بسوهاج

وجاءت أرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء بسوهاج كالتالي:

-الخط الساخن «114»

- رقم أرضى 0934608073

- رقم محمول وواتساب 01225487733

إزالة التعديات بسوهاج

وكانت مراكز ومدن محافظة سوهاج، قد شهدت إزالة العددي من مخالفات البناء والبناء على الرقعة الزراعية بالتعاون بين القوة الأمنية ومحافظة سوهاج ومدرية زراعة سوهاج والوحدات المحلية فتم إزالة 23 حالة بمركز سوهاج و34 حالة بمركز طما و7 حالات بمركز أخميم خلال 48 ساعة.

استمرار حملات الإزالة بسوهاج

وشدد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، في توجيهات أصدرها لجميع لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وكذلك تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، وحماية الأراضي بالمحافظة، ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.