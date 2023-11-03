فوز 4 من العاملين في «أوقاف سوهاج» بجائزة التميز الوظيفي

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج فوز 4 من منتسبيها بجائزة التميز الوظيفي التي اعتمد نتيجتها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك ضمن 100 شخص من العاملين بوزارة الأوقاف بمختلف المديريات.

تكريم أوقاف سوهاج للمتميزين

قال الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عملاً من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل 100 موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023.

فوز 4 من أوقاف سوهاج بجائزة التميز الوظيفي

وأضاف «حسني»، أن الفائزين بالجائزة من محافظة سوهاج هم:

- الشيخ محمد السيد عبد الفتاح إسماعيل، إمام وخطيب، فاز بجائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

- الشيخ أحمد عادل أحمد محمد، إمام وخطيب، فاز بجائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

- هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل، واعظة معتمدة، فازت بجائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

- حسن محمد حسن علي، أخصائي علاقات عامة، فاز بجائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير.