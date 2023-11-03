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افتتاح مسجد السلام في نجع الجبل بسوهاج بعد تجديده بالجهود الذاتية اليوم

كتب:

شيماء دراز
08:07 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
افتتاح مسجد السلام بمحافظة سوهاج

افتتاح مسجد السلام بمحافظة سوهاج

تفتتح مديرية أوقاف سوهاج، اليوم، مسجد السلام بنجع الجبل بمركز جهينة التابع لإدارة أوقاف جهينة، بحضور الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ صلاح محمد بريقي، مدير الدعوة بأوقاف سوهاج، والشيخ عبدالصبور أحمد عامر، مدير المكتب الفني لأوقاف سوهاج، والشيخ شحاتة محمد شحاتة، مدير إدارة الإدارات لأوقاف سوهاج، والشيخ علي محمد خليل، مدير الإرشاد الديني، والشيخ محمد السيد مدير المساجد، والشيخ محمود أحمد محمد، مدير إدارة أوقاف جهينة، ورئيس مركز ومدينة جهينة.

إحلال وتجديد مسجد جهينة بالجهود الذاتية

وقال الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن مسجد السلام بنجع الجبل بمدينة جهينة تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية لأهالي القرية، وذلك في ظل اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله.

وكيل أوقاف سوهاج يلقي خطبة الجمعة بالمسجد

وأضاف وكيل أوقاف محافظة سوهاج، أنه سيلقي خطبة الجمعة اليوم بالمسجد عقب افتتاحه، بعنوان «الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية»، كما سيؤدي المصلون صلاة الجمعة بالمسجد اليوم عقب افتتاحه رسميا.

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