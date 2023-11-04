«وليد» ابن الدقهلية يحصد 400 ميدالية في السباحة وعمره 21 عاما

عشق «وليد» السباحة منذ نعومة أظافره، عندما كان في أحد الأندية فشاهد زملائه يقومون بالتمرين في حمام سباحة، ليذهب إلى والده مسرعا، ويترجاه أن يلتحق برياضة السباحة والدموع تذرف من عينيه، خوفا من أن يرفض والده بسبب صغر سنه، لكنه وافق من شدة إصراره ليصبح بطلا في السباحة ويحصد أكثر من 400 ميدالية.

السباحة لوليد عشق من الطفولة

يقول وليد محمد صبحي، البالغ من العمر 21 عاما، لـ«الوطن»: «رياضة السباحة كانت بالنسبة لي حلم كبير وتمسكت بهذه الرياضة بالرغم من صغر سني آنذاك عندما التحقت بها كان عمري 5 سنوات فقط، وكانت البداية مجرد ترفيه أو تسلية، وعندما مارستها كنت أحرص على حضور التدريبات بشكل مستمر ومكثف، لأن المدربين نظروا لي نظرة أمل وتفاؤل بأنني سأحقق بطولة ما في هذه الرياضة، وأنها ليست مجرد هواية وحسب، وبالفعل عندما بلغت 14 عاما، بدأت التحق في بطولات على مستوى المنطقة وأحصد مراكز أولى».

بدأ وليد ابن محافظة الدقهلية بمتابعة التمارين بشكل مستمر حتى بلغ 16 عاما، ليشارك في بطولة العرب التي أقيمت في عام 2018 في استاد الكلية الحربية بالقاهرة، ويحصد المركز الثالث، كما شارك في عدد من البطولات المحلية، فحصل على لقب أسرع سباح في عام 2019 على مدار 3 سنوات متتالية، وحصل على أول جمهورية في السباحة ذات السنة.

وبالرغم من وجود بعض العراقيل والمشاكل، إلا أن وليد تمسك برياضته المفضلة، آملًا أن يشارك في بطولات عالمية، ليتحقق حلمه ويشارك في بطولات عالمية.

انتصارات لا تنتهي

ويتابع وليد، «شاركت في العديد من البطولات ومثلت استاد المنصورة الرياضي، وكذلك حصدت أول جمهورية، وكل ذلك بداية من 2018 وحتى 2023 وحصدت العديد من الميداليات المتنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، التي يتخطى عددها أكثر من 400 ميدالية، فانهالت العروض علي من أكبر الأندية المصرية مثل الأهلي ووادي دجلة والزمالك، ولكنني اختارت الزمالك، وكان ذلك في عام 2020».

ويضيف: «عندما تم قبولي كانت الفرحة تغمرني وتحقق الحلم، الذي كنت أتمناه وتحديدا في النادي المفضل لي، ولكن المشكلة كانت تكمن في وباء كورونا وعندما تخطينا هذه الأزمة بسلام، حصلت بالفعل على أول بطولة لي (أول جمهورية) باسم النادي في 2021، وبعدها انضممت للمنتخب المصري مباشرة، وحصدت على ميدالية ذهبية على مدار سنتين متتاليتين في بطولة الجامعات، ومثلت جامعة المنصورة عامي 2022 و2021».