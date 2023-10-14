«رياضة الإسكندرية» تطلق مبادرة السباحة للجميع بمركز شباب أبو تلات 

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة مبادرة «السباحة للجميع»، وذلك من خلال مركز شباب أبو تلات التابع لفرع شباب العجمي، حيث بدأ تنفيذها في نادي الكشافة البحرية بالأنفوشي .

السباحة للجميع

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المبادرة تستهدف الأطفال الذين يرتادون الشواطئ ولم يتمكنوا من التوجه نحو البحر، من خلال نقلهم من مناطقهم النائية والبعيدة وتعليمهم السباحة بالمراكز التي بها حمامات سباحة، وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى السباحة عند الأطفال والشباب فالمعروف عن أهل الإسكندرية حبهم للبحر وعشقهم للسباحة.

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تفعيل دور مراكز الشباب

وأشارت «الشريف»، إلى أن مبادرة السباحة للجميع تأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بحث مراكز الشباب للقيام بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.