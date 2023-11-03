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50 شهيدا وجريحا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للنازحين في غزة

كتب:

منتصر سليمان
09:13 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسقوط 50 شهيدًا وجريحًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة.

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