50 شهيدا وجريحا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للنازحين في غزة كتب: منتصر سليمان 09:13 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023 قطاع غزة أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بسقوط 50 شهيدًا وجريحًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الصحة»: وصول 17 مصابا فلسطينيا في أحداث غزة للعلاج بمصر تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الحدود في غزة حزبيون في «ندوة الوطن» : دخول المساعدات إلى غزة وخروج الجرحى للعلاج دليل على نجاح جهود مصر مستشار رئيس فلسطين: لولا صمود مصر والأردن لنجحت مؤامرة تهجير أهل غزة مستشفيات غزة تحت القصف.. الجراحات تجرى في الممرات ونقص حاد بالأدوية (فيديو) غزة حصار غزة اخبار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان