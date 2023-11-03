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مستشار رئيس فلسطين: لولا صمود مصر والأردن لنجحت مؤامرة تهجير أهل غزة

كتب:

محمد عزالدين
08:27 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الدكتور محمود الهباش

الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن وزير الخارجية الأمريكي، جاء للمنطقة للحديث عن بعض المساعدات الإنسانية وتوفير احتياجات إنسانية وفتح طرق آمنة وهدنة مؤقتة.

4 أولويات للتحرك الفلسطيني

وأضاف الهباش، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان واضحاً بأننا أمامنا 4 أولويات تمثل إطار التحرك الفلسطيني، لافتا أن الأولوية الأولى تتمثل في وقف العدوان الفوري، والأولوية الثانية تتمثل في توفير كل الاحتياجات والمواد الأساسية لغزة.

صمود مصر والأردن في مؤامرة التهجير

وأوضح أن الأولوية الثالثة، تتمثل في إفشال مؤامرة التهجير، لافتا إلى أنه لولا الصمود العربي ولاسيما مصر والأردن، ربما لكانت إسرائيل نجحت في تمرير هذه المؤامرة، بينما الأولوية الرابعة تتمثل في حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على قاعدة إنهاء الاحتلال، فمع وجود وبقاء الاحتلال ستبقى دوامة العنف والصراع.

نريد موقفا عربيا موحدا

وأكد أن هذا ما يجب أن يفهمه العالم، وهذه هي أولوياتنا، وأمامنا قمة عربية قادمة، نريد دعمها وموقفاً عربياً موحداً، وتكثيف عربي للجهود من أجل تحقيق هذه الأولويات.

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